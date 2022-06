6 ram łóżka, które możesz zrobić sam!

Oto propozycja dla bardziej odważnych ! Jeśli nie jesteście typem osoby, która podczas snu przybiera najdziwniejsze pozycje i potrafi nawet zsunąć się z łóżka – to może być opcja dla Was. Takie łóżko wiszące oprócz tego, że kojarzy się z relaksem i luksusowym wypoczynkiem, jest również rozwiązaniem praktycznym dla mniejszych przestrzeni, ale za to wysokich. Łóżko możemy w ciągu dnia po protu podnieść do góry, przez co nie będzie nam przeszkadzać – a wieczorem możemy je znów opuścić. Taka konstrukcja jest jedną z trudniejszych do wykonania, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo. W tym przypadku lepiej jest poprosić o pomoc specjalistów, ale jeśli bardzo chcemy wykonać je samodzielnie, to powinniśmy zacząć od sprawdzenia stropu – czy jest on w stanie wytrzymać taki ciężar.