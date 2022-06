Jak zabezpieczyć łazienkę przed zalaniem?

Jeśli doszło do zalania musicie działać bardzo szybko. W pierwszej kolejności należy zlokalizować miejsce i źródło wycieku. Będzie to najprawdopodobniej łazienka lub kuchnia – uszkodzeniu ulegają najczęściej wężyki doprowadzające wodę do pralek, zlewów, zmywarek czy toalet. Następnie niezwłocznie zakręćcie główny zawór doprowadzający wodę do mieszkania. Po tych czynnościach możecie zacząć ratować mienie, zbierać wodę, osuszać przedmioty. Jeśli macie ubezpieczone mieszkanie zgłoście szkodę administratorowi budynku w celu otrzymania zaświadczenia o szkodzie. Z takim pismem możecie udać się do towarzystwa ubezpieczeniowego. Polisa to najbardziej podstawowa ochrona mienia przed skutkami losowymi. Zrekompensuje zarówno Wasze straty jak i ewentualne szkody u sąsiadów. Podstawową polisę możecie mieć już od 150 zł rocznie.