Najlepsze opcje na podłogę w nowoczesnym przedpokoju!

Przedpokój to newralgiczne miejsce, w którym liczy się przede wszystkim funkcjonalność, gdyż w tym miejscu zbiera się najwięcej brudu i kurzu, który przynosimy z zewnątrz, szczególnie w obecnej porze zimowej. Jednak przedpokój to jednocześnie pomieszczenie reprezentatywne, które powinno być zawsze dobrze utrzymane, zadbane i często sprzątane. Podłoga w przedpokoju musi więc sprawdzać się na obu tych polach. Ponadto podłogą w przedpokoju otwartym na salon lub korytarz, można zaakcentować oddzielenie strefy przechodniej – użytkowej od tej głównej – wypoczynkowej w głębi domu, ale też można nadać jej jeden, spójny ciąg po to, by dodać wnętrzu przytulności, a praktyczności w hallu dodać innymi elementami, na przykład niebanalną wycieraczką lub dywanem.

Do nowoczesnego przedpokoju wybraliśmy kilka rodzajów podłóg, które chcieliśmy Wam przedstawić w poniższych propozycjach. Nawet klasyczne rozwiązania, przy odpowiedniej aranżacji sprawdzą się we wnętrzach mieszkań zaprojektowanych na miarę XXI wieku. Mamy nadzieję, że nasze podpowiedzi zainspirują Was w wyborze własnej, wymarzonej, nowoczesnej podłogi!

