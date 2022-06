10 rzeczy, które zupełnie odmienią Twój dom!

Wyspa kuchenna sama w sobie jest niezwykle praktycznym elementem każdej nowoczesnej kuchni. Służy jako miejsce do przygotowywania potraw, a najczęściej także jako miejsce do siedzenia czy pakowny schowek. Ta innowacyjna wyspa jest w stanie przemienić się dodatkowo w mikroskopijną jadalnię. Wysuwany blat gwarantuje wygodne miejsce do spożywania posiłków dla trzech osób. Estetycznie ukryty w wyspie pozwala zaoszczędzić mnóstwo miejsca i z tego powodu najlepiej nadaje się do małych, kompaktowych wnętrz.