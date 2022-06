Wodoodporna podłoga – tak unikniesz wielkiego problemu!

Dziś, gdy do łazienek wkroczyły tynki i farby strukturalne, szklane tafle, drewno, beton, a nawet tapety, można by przypuszczać, że królujące w nich dawniej płytki ceramiczne odejdą w zapomnienie. Nic podobnego – ceramika, po kilku latach defensywy, przeżywa triumfalny powrót. Płyty, płytki i mozaiki sprzedają się lepiej niż kiedykolwiek. To wszystko za sprawą ich cech i właściwości które w łazienkach są bardzo ważne. Triumf święcą również kamienie, gresy, podłogi winylowe czy korkowe. Ale urządzając swoją łazienkę pamiętajcie, że równie ważne co ciekawy wygląd aranżacyjny jest aspekt użytkowy. Podłoga i ściany w łazience mają swoje specyficzne wymagania i to dużo większe niż reszta pomieszczeń w domu. Muszą być odporne na wilgoć a przede wszystkim zalania. Duży wpływ na to ma nie tylko posadzka ale również odpowiednie warstwy podłogowe. Zalanie łazienki to może być ogromny problem. Jak go uniknąć? – dowiecie się z tego artykułu.