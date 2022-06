Mieszkanie w Gdańsku z industrialnym pazurem!

Dekoracyjny chaos i aranżacyjna niespójność odchodzą powoli w Polsce do lamusa. Coraz częściej, kupując nowe mieszkanie lub decydując się na renowację starego, kierujemy się do biura profesjonalistów, im właśnie zlecając misję urządzenia naszego M4. To mieszkanie w Gdańsku, zaaranżowane przez pracownię Art Dizain, jest wyjątkowym dowodem na to, jak bardzo zmieniają się gusta Polaków. Elegancja i funkcjonalność mieszają się tutaj z elementami industrialnymi, dając wspólnie efekt współczesnego i dobrze przemyślanego wnętrza. Zapoznajcie się z detalami aranżacji tego mieszkania!