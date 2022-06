Wanna czy prysznic to podstawowe pytanie przy aranżacji małych łazienek ale dużych też. Oczywiście wanna to relaks, miejsce na wypoczynek, wygrzanie się, pole do popisu dla płynów i soli do kąpieli. Najlepiej dostosować wannę do własnego wzrostu i wielkości łazienki, a to nie zawsze idzie w parze. Wysokie osoby mogą nie do końca spełnić swoje marzenie o wannie instalując małą wannę dopasowaną do rozmiarów łazienki. Wtedy w aranżacjach małych łazienek lepszym rozwiązaniem byłby prysznic. Przy aranżacji małych łazienek częściej pada wybór prysznica. Przeznaczony jest on głównie dla osób żyjących szybko. Ale!!! Na rynku jest teraz ogromny wybór kabin. Wybierając prysznic z głębokim brodzikiem, możemy rozwiązać problem wanienki dla dziecka. W projekcie obok przedstawiona jest aranżacja bardzo małej łazienki, w której przestrzeń została maksymalnie wykorzystana. Prysznic został idealnie wpasowany w wolne miejsce kolo muszli. Instalowanie szklanych podziałek daje możliwość indywidualnego sterowania szerokością i głębokościa kabiny. Inne pomysły na aranżacje małych łazienek znajdziemy tu.