Spełnij marzenie o rustykalnym domu!

Aranżacja naszego domu czy mieszkania wymaga od nas przede wszystkim dostosowania estetyki pomieszczeń do naszego gustu. Nasze wnętrza powinny być odwzorowaniem tego co lubimy, co nam się podoba. Styl oraz kolorystyka powinny być umiejętnie dobrane, aby cieszyć nasze oko i podkreślać wyjątkowy charakter mieszkania. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy Wam przybliżyć styl rustykalny, czym się charakteryzuje, jaka kolorystyka jest odpowiednia do jego aranżacji i czy rzeczywiście jest stylem, który nie nadaje się do eleganckich przestrzeni?

Styl rustykalny jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, którym marzy się namiastka wiejskiej sielanki w centrum miasta. W dobie nowoczesnych aranżacji wnętrz, w których liczy się przede wszystkim minimalizm, prosta forma, oryginalny design oraz połysk, zjednał sobie wielu zwolenników, którzy cenią sobie zapach suszonej lawendy, koronkowe firanki po babci, suszony czosnek w formie dekoracji oraz stylizowane na staromodne elementy ozdobne. Te wszystkie elementy powodują, że styl wiejski cieszy się niesłabnącą popularnością i ewoluuje w coraz to różnych kierunkach. Mieszkanie w stylu rustykalnym jest przede wszystkim bardzo spójne. Wszystkie dodatki, meble czy sprzęty są tak dobrane, że w wyjątkowy sposób podkreślają staromodny, uroczy styl pomieszczenia. Dom zaaranżowany zgodnie z zasadami tego stylu jest nie tylko efektowną przestrzenią, ale także niezwykle przytulną, domową i harmonijną.