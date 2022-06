Niebanalny dom z pomysłem!

Znajdujemy się teraz w środku tego niezwykłego domu. Możecie tutaj zobaczyć, że jest on prawdziwym labiryntem. Pełno jest w nim tajnych zakamarków, do których możecie się dostać na przykład przy pomocy drewnianej drabiny. Zwróćcie uwagę na to jak jasna i przestronna jest to przestrzeń. Nasi specjaliści specjalnie zaplanowali ją w dość nieoczywisty sposób, mając na uwadze przede wszystkim to, by stworzyć jak najmniej ścianek działowych.