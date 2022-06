Góralska chata w nowym wcieleniu!

Wnętrze tego obiektu wyglądało jeszcze gorzej, niż jego część zewnętrzna. Stara, odchodząca od ścian farba, zakurzone, do niczego nie pasujące, wiekowe meble, odpychający żyrandol, czy też dodatki w postaci słoików – to są elementy, które grały pierwszoplanową rolę w środku tego domu. Sami widzicie, że to był odpowiedni moment, by zajęli się nim nasi specjaliści. Wykazali się oni niezwykłymi umiejętnościami podczas prac nad tym projektem. Zobaczcie sami, jak on wygląda po metamorfozie.