Dom na wścibskich sąsiadów!

Teraz możemy dokładnie przyjrzeć się temu, jak prezentuje się od tyłu ten oryginalny dom. Na pierwszy rzut oka widać diametralną różnicę w postaci ilości przeszkleń. Część z tyłu domu jest zaaranżowana w taki sposób, by domownic mogli swobodnie obserwować co dzieje się na zewnątrz. Tutaj mogą oni czuć się swobodnie, ponieważ nikt z bliska nie będzie ich podglądał podglądał. Z kolei od strony ulicy przeszklenia występują jedynie w formie niewielkich okien. Wszystko po to, by zachować prywatność i tym samym zwiększyć komfort mieszkańców.

Już za chwilę zaspokoimy Waszą ciekawość i dowiemy się co skrywa w środku ten oryginalny dom. Mamy nadzieję, że jesteście gotowi na prawdziwy zastrzyk nowoczesnego designu.