Dom z elementem zaskoczenia!

Wchodząc do środka domu pierwsze co możemy dostrzec to nietypowe okna w rozmiarze XXL. Takie rozwiązanie sprawia, że domownicy nie tylko mogą cieszyć się odpowiednią ilością światła słonecznego, ale również mogą relaksować się obserwując to, co dzieje się na zewnątrz budynku. Masywny, drewniany stół to prawdziwy strzał w dziesiątkę, który jest ciekawym, naturalnym akcentem w tej przestrzeni. Nie ulega wątpliwości fakt, że jest on centralnym punktem całej jadalni i stanowi idealne miejsce do spotkań w gronie rodziny oraz znajomych.