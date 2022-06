Gra pozorów!

Wielokrotnie na homify wspominamy o regulacjach, z którymi radzić muszą sobie nasi architekci podczas projektowania budynków dla konkretnych miejsc. Tutaj wymogiem było zadaszenie pokryte dachówką. Chociaż całość projektu jest na wskroś współczesna, tak umiejętnie zaprojektowano zadaszenie, że nigdy nie wpadlibyśmy na to, iż architektów zmuszono do jego wprowadzenia! Podtrzymuje je nowoczesna metalowa konstrukcja złożona z dwóch para pochylonych kolumn. Takie rozwiązanie w połączeniu z wygiętym murem sprawia, że fasada jest niezwykle dynamiczna, zachęca nas do wejścia do środka i wzbudza ciekawość, co też znajdziemy w tak opakowanym wnętrzu…