Schody zabiegowe – praktyczne i eleganckie!

Powyższe zdjęcie realizacji od Zirador z jednorodzinnego domu pod Krakowem, udowadnia, że schody zabiegowe to idealny wybór do nowoczesnego wnętrza. Ich geometryczny design wspaniale pasuje do oszczędnego wystroju pełnego prostych linii oraz pozwala na dyskretną komunikację miedzy piętrami. Drewno stopni jest tego samego gatunku, co drewno dekoracji pozostałych elementów przez co projekt jest niezwykle spójny.