Pomysł na kuchnię – TOP 10 aranżacji!

A może by tak pomysł na kuchnię w stylu rustykalnym? Zdecydowane tak! Kuchnie w tym stylu mają to do siebie, że łączy je wyjątkowy, uroczy klimat, który tworzą romantyczne dodatki oraz ciepłe odcienie kolorów. Elementem charakterystycznym tej kuchni jest wyspa, która stylistycznie i kolorystycznie odbiega od wykorzystanych mebli kuchennych, jednak patrząc całościowo na tę aranżację, wszystko wydaje się być skrupulatnie przemyślane i zaplanowane. A przecież o to chodzi w projektowaniu kuchni.