Nowoczesny bliźniak

Wychodzimy zatem po schodach wyłożonych szarym dywanem i w ten sposób dochodzimy do głównej sypialni. Tutaj widzimy z nowej perspektywy trójkątne przeszklenie, o którym wspominaliśmy wcześniej. Wypełnia ono sypialnię światłem, nie narażając prywatności domowników. Mamy tutaj wręcz wrażenie, że znajdujemy się na świeżym powietrzu lub co najmniej w namiocie. We wnętrzu dominuje biel, co zapewnia nowoczesny szyk oraz optycznie powiększa pomieszczenie. Designerskie lampy z kolei nadają jej charakter.