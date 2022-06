Zabudowa kominka – ciekawe pomysły!

Kominki ocieplają wnętrze. Jednak aby dobrze dopasować je do wnętrza warto pamiętać, że wybór zabudowy kominka powinien być podyktowany charakterem wnętrza. By pasował do stylistyki danego mieszkania. Co przez to można rozumieć? Gdy mamy do czynienia z przestrzenią jak w projekcie Oyster z Poznania, wnętrzem z nutką Skandynawii, ale jednak w głównej mierze wnętrzem tradycyjnym, warto zdecydować się na zabudowę kominka z kamienia, albo jak na projekcie, zabudowę kominka z cegły. Tradycyjna zabudowa kominka zdecydowanie ma swój urok! A to dzięki temu, iż przywodzi na myśl skojarzenia z górskimi chatami, albo też ze swojskimi, wiejskimi domami, których zawsze panuje ciepła atmosfera, a drzwi otwarte są dla gości.