Salon na poddaszu – stylowe aranżacje!

Biel i czerń. Tym razem nie tylko na zdjęciach, ale też w salonie na poddaszu. Czerń w połączeniu z bielą to swojego rodzaju klasyka na wielu polach designu, począwszy od mody (Coco Chanel), aż po wnętrza. Jest to zabawa kontrastami. We wnętrzach czerń i biel to elegancja i ponadczasowość. Jest to też pole do wprowadzenia zmian poprzez dodanie akcentu w innym kolorze.

Projekt obok idealnie pokazuje jak niezwykle ważną kwestię w salonie czarno białym są dodatki –dekoracja. Tu wykorzystano ciemne, oryginalne wąskie lampy zwisające z sufitu na różne wysokości. Dekorację ścian stanowi kolekcja czarno białych zdjęć, tworząca nieregularny kolarz. Oczywiście nie możemy zapomnieć o rzeczy, która zapewne wszystkim rzuciła się pierwsza w oczy. Mianowicie, o krześle. Designerskim akcencie przedstawiającym, zdaje się plecy kobiety i ich dolną część wraz z nogami. Jest to rzeźba funkcjonalna, niestety, wykonana w plastiku. Ale to już moja indywidualna opinia.