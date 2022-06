Jak urządzić salon w różnych stylach?

Jak urządzić salon w stylu – klasycznym? To niewątpliwie opcja, która przywodzi nam na myśl popularne określenie – klasyczna elegancja. Szyk, blask, ozdoby, kryształy, welur, pikowania to odpowiedź na to jak urządzić salon, w którym będziemy czuli się wręcz po królewsku. Patrząc na pokazane wyżej wnętrze widzimy gołym okiem, że jego składowe, na pewno nie należą do najtańszych, jednak to cena za luksus. Bardzo charakterystyczne w tym nurcie są kryształowe żyrandole, sztukaterie na suficie i ścianach, ozdobne, rzeźbione kominki, pikowania na kanapach i fotelach. 3Deko oprócz pięknej ogólnej aranżacji, przedstawiło tu bardzo modny ostatnimi czasy pomysł na oryginalny stolik kawowy, który dokładniej nim nie jest, a zastąpił go podnóżek, na którym ustawione są jedna lub dwie tace. Podnóżek powinien być dość duży, by spełniał swoją pierwotną funkcję i posiadał miejsce do ostawienia filiżanki (tak, w tym wnętrzu tylko filiżanka, nie kubek) z herbatą.