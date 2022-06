Kuchnia w stylu skandynawskim – najpiękniejsze przykłady!

Piękna kuchnia to marzenie każdego z nas. Dziś najczęściej połączona jest lub otwarta na pokój dzienny, dlatego przy jej aranżacji chcemy, by wkomponowywała się w przytulny, salonowy wystrój. Kuchnia w stylu skandynawskim to jak wiadomo, biel połączona z dodatkiem koloru, więc łatwo ją dostosować do tła całego domu. Natomiast gdzie pojawiają się barwy? Najczęściej na blacie, płytkach, akcesoriach, w roślinach. Kuchnia w stylu skandynawskim to bardzo plastyczne i szerokie pole do popisu, która może mieć jednocześnie charakter klasyczny, nowoczesny, minimalistyczny i tym samym dostosować się do każdego rodzaju wnętrz.

W tym wydaniu postaramy się pokazać Wam jak niebanalnie może zostać urządzona kuchnia w stylu skandynawskim w różnych – jak wspomnieliśmy – odsłonach. Mamy nadzieję, że dzięki tym inspiracjom, znajdziecie coś w swoim guście, co przeniesiecie do własnego domowego otoczenia.

Życzymy miłego oglądania!