Dom z zaskakującym tarasem!

Piękny taras, kto o nim nie marzy? To doskonałe miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu może pełnić funkcje jadalni, wygodnego salonu, samotnej oazy spokoju… możliwości jest nieskończenie wiele! Wszystko zależy od wymiarów przestrzeni, którą mamy do dyspozycji. Kiedy już zadecydujemy o rozmiarze tarasu czekają na nas kolejne decyzje. Jaki taras pasował będzie do bryły naszego domu, do projektu naszego wymarzonego ogrodu? Jakie podłoże wybrać? Taras zadaszony czy nie? Niektórzy decydują się pozostawić rozwiązanie tych kwestii w rękach doświadczonych architektów, dla których nierzadko tarasy stanowią integralną część projektu domu.

Może przynieść to zaskakujące rezultaty, o czym przekonamy się dzisiaj podróżując na przedmieścia Seulu. Południowo-koreańskie studio architektury Pung Gyeong Heim stworzyło bowiem dom, w którym taras stał się czymś więcej niż przedłużeniem przestrzeni mieszkalnej…

Warto to zobaczyć!