Prawdziwy diament wśród domów jednorodzinnych!

Nieraz na homify podkreślamy, że własny dom powinniśmy projektować i urządzać pod nasze indywidualne potrzeby. Należymy do moli książkowych – zatroszczmy się o przestronną bibliotekę, gotowanie to nasza pasja – kuchnia może być najprzestronniejszym z pomieszczeń, uwielbiamy często gościć naszych przyjaciół – barek ukryty w piwnicy okaże się doskonałym pomysłem… tę listę można by ciągnąć bez końca! W planowaniu naszego wymarzonego gniazdka nie kierujmy się trendami czy tym, co wypada. To my mamy cieszyć się z tej przestrzeni przez długie lata!

Na taką właśnie swobodę projektowania pozwolili sobie właściciele oryginalnego domu z Korei Południowej. Za budynkiem stoi studio architektury h.o.m.e.s.t.y.l.e.t.o.t.o, znanego nam już chociażby z tak ciekawych realizacji jak Prostota z charakterem!

Co wymyślili tym razem? Zaraz się o tym przekonamy…