Nadzwyczajny dom za zwyczajną fasadą!

Styl rustykalny cieszy się nieprzemijającą popularnością. Nic dziwnego, oferuje wystrój zapewniający przytulność oraz swobodną atmosferę. Dzisiaj z homify zabieramy Was na poszukiwania inspiracji na aranżacje w stylu rustykalnym aż do… Korei Południowej! Architekci ze studia Yunsung Housing stworzyli przytulne wnętrza pełne drewna, a co za tym idzie, domowego ciepła. Tym, co wyróżnia to gniazdko na tle innych, jest dostosowanie go do potrzeb nie tylko domowników, ale także ich czworonożnych pupili. Właściciele zwierząt domowych doskonale wiedzą, ile uwagi należy tej sprawie poświęcić. Miski na wodę, legowiska, zagrody… wszystko można zawczasu zaplanować i włączyć w projekt stylowego wystroju.

Jeśli Wasze koty i psy mają status członków rodziny, to ten dom z pewnością się Wam spodoba!