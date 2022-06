Dom jak z bajki Disneya!

Tak, jak ma to miejsce w Europie, tak też i w Korei Południowej coraz popularniejsze staje się posiadanie domu poza miastem. Dla jednych jest to miejsce weekendowego wypoczynku, inni natomiast decydują się na przeprowadzkę na stałe i codzienne dojazdy. Tę niewygodę rekompensuje możliwość zamieszkania na łonie natury, w otoczeniu zalesionych wzgórz, gdzie panuje cisza i spokój. Jeśli bogate życie kulturalne miasta nie jest już dla nas tak istotne, a potrzeba ucieczki definiuje się coraz bardziej zdecydowanie, to warto zastanowić się nad przeprowadzką na przedmieścia.

Dzisiaj pokażemy Wam dom koreańskiej rodziny, która zdobyła się na ten odważny krok. Ich dom zaprojektowało doświadczone studio architektury Yunsung Housing. Ispiracje? Nie możemy nie pomyśleć tutaj o bajkach Disneya… Dlaczego? Zaraz sami się przekonacie… .