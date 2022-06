Wyjątkowy dom spowity w czerń!

Jaki powinien być idealny domek letniskowy? Odpowiedzi na to pytanie byłoby zapewne tyle, co respondentów. Ważna będzie oczywiście lokalizacja, ale co poza nią? Domki letniskowe generalnie charakteryzują się prostotą, ich wystrój nie jest wyszukany lecz praktyczny. Ważne, żeby łatwo się je porządkowało. Od razu po naszym przyjeździe powinno wystarczyć szybkie przetarcie kurzy, odkurzenie i już powinniśmy móc cieszyć się wypoczynkiem. Domki letniskowe są przeważnie mniejsze od naszych domów jednorodzinnych. Podczas wspólnego wyjazdu chcemy dzielić ze sobą nawzajem czas, także wydzielanie przestrzeni do samotnej refleksji nie będzie tutaj tak istotne. Jeśli chodzi o materiał, drewno króluje, niezmiennie kojarząc nam się z atmosferą wakacji.

A zatem drewniany dom o nieskomplikowanej aranżacji, funkcjonalny, zbliżający do siebie członków rodziny. Do tych cech dodajmy jeszcze nowoczesny oraz stylowy i uzyskamy opis wspaniałego domku letniskowego od studia architektury Kwint Architecten.

Do wakacji jeszcze daleka droga lecz planować trzeba zacząć już teraz! W poszukiwaniu inspiracji wybieramy się zatem do Holandii…