Jak urządzić przedpokój w bloku?

Skoro mamy małą przestrzeń do zagospodarowania to czasem ciężko jest dopasować do niej dekoracje, które nie tylko się zmieszczą, ale też nie przytłoczą przedpokoju. Jednak, jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach i to właśnie one mogą diametralnie zmienić nawet najnudniejsze, sztampowe wnętrze. Wieszaki na ubrania i dodatki połączone z małymi lusterkami w różnych rozmiarach to kreatywne podejście do podstawowego wyposażenia.