Klasyka zawsze w cenie!

Prawdziwe niespodzianki czekają na nas jednak nie na poddaszu, ale pod ziemią! Pierwszym pomieszczeniem w piwnicy, które poznamy jest ten prywatny barek. To doskonałe miejsce na luźne spotkania w gronie przyjaciół. Mogą się one toczyć do późnych godzin nocnych, mamy pewność, że hałasy stąd nie dobiegną do sypialni dzieci. Na uwagę zasługuje zwłaszcza nowoczesny, metalowy stojak na wino, który został wspaniale podświetlony od tyłu.