Naklejki na ścianę i jak je aplikować!

Nałożenie naklejki na ścianę to najtrudniejsze zadanie. Od tego bowiem zależy wygląd naszego wnętrza i ogólna prezencja. Po pierwsze musimy wiedzieć, że naklejki większych rozmiarów składają się z trzech warstw: papieru, samoprzylepnej folii winylowej, czyli naklejki oraz folii transportowej. Na początku połóżmy naszą ozdobę wzorem do dołu na równej powierzchni, np. na podłodze. Kolejnym etapem jest odklejenie papieru podkładowego od folii, należy robić to bardzo dokładnie i powoli, ponieważ w trakcie odklejania nasza naklejka może schodzić wraz z papierem. Wtedy należy przykleić go z powrotem, docisnąć i spróbować ponownie odkleić. Po usunięciu papieru przyłóżmy ozdobę ścienną do ściany, nie dotykając jej jeszcze, a sprawdzając układ oraz rozmieszczenie naklejki. Jeżeli wszystko się zgadza, możemy zacząć przyklejać wzór zaczynając od góry. Najlepiej robić to przy użyciu miękkiej szmatki lub filcu. Starajmy się tak dociskać folię transportową, aby nie dotykać tej części, na której nie ma wzoru.

Naklejki widoczne na zdjęciu powyżej to oryginalne wzory stworzone przez pracownię Golden Sheep.