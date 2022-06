Od rudery do stylowego mieszkania!

Tak prezentuje się odnowiona kuchnia. Zachowała ona swój wcześniejszy rozmiar, jednak całkowicie architekci pozbyli się wcześniejszych płytek. Teraz zamiast odstraszać, ta przestrzeń zachęca do tego, by spędzić w niej więcej czasu. Nowe płytki o prostokątnym kształcie to doskonały wybór. Ich beżowy kolor świetnie łączy się z bielą ścian, sprawiając, że to miejsce jest wyjątkowo harmonijne. Dopełnieniem tej aranżacji jest nowy piekarnik, zlew i znajdujące się przy nim szafki kuchenne, które zdecydowanie pomieszczą wszystkie niezbędne akcesoria do gotowania.