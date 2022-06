Rośliny domowe odporne na wszystko!

Oplątwa to roślina naprawdę niezwykła. Większość jej odmian w naturalnym środowisku żyje jako epifity, mieszkając na konarach drzew czy ich gałęziach. Te odmiany mogą nie wykształcać korzeni, a nawet jeżeli je mają, to tylko po to by stabilniej przymocować się do nietypowego podłoża. Jeżeli zapragniecie uprawiać taką odmianę w domu, nie będzie Wam potrzebna ziemia ani doniczki. Wystarczy przygotować konar drzewa, muszlę lub kawałek kory drzewa korkowego i już można zakładać uprawę oplątwy. Ta nietypowa naturalna ozdoba na pewno zwróci uwagę wszystkich miłośników roślin. Najlepiej do jej uprawy sprawdzi się okno wschodnie i zachodnie. Dostarczanie wody oplątwie polega na jej częstym zraszaniu, ta częstotliwość zaś w dużej mierze zależy od temperatury otoczenia. Dodatkowych składników odżywczych także dostarczamy roślinie poprzez rozcieńczenie nawozu w wodzie do spryskiwania. Ciekawe stylizacje kwiatowe obejrzycie na stronie ENJOY LIVING.