Jak urządzić salon w bloku?

Zaprojektować wymarzony salon w bloku to niewdzięczna i często usiana przeszkodami praca jednak my znamy przepis na to jak to zrobić i podzielimy się nim z Wami!

Mieszkania w bloku zazwyczaj kojarzą nam się z małymi przestrzeniami, które ciężko zagospodarować. Salon w bloku bardzo często pełni wiele funkcji. Zazwyczaj to przestrzeń do spożywania posiłków, do relaksu oraz do pracy.

Zacznijmy od koloru ścian. Podstawowym kolorem powinien być kolor biały. Nie zmniejsza nam wizualnie przestrzeni dziennej, a przy tym wszystkim jest neutralny i pasuje do każdego typu wystroju. Meble również nie powinny mieć monstrualnych wielkości. Dobrze postawić na lekkie, jasne wyposażenie z charakterystycznymi elementami, które będą podkreślać wyjątkowość naszego salonu.

Jeżeli szukacie pomysłów na aranżacje salonu, to chętnie Wam podpowiemy! 11 stylowych pomysłów na aranżacje salonu