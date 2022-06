Cegła klinkierowa, jakiej nie znacie!

Kiedy słyszycie o ceglanych domach, to jakie obrazy przychodzą Wam do głowy? Możemy się założyć, że dla większości będzie to wizja rustykalnego budynku z czerwonej cegły, z hojnym użyciem drewna, krytym dachem dwuspadowym z dachówki czy nawet słomy! Oczywiście wiadomo, że nie wszystkie ceglane domy tak wyglądają, jednak materiał ten silnie kojarzy się z tradycyjnym budownictwem. Chyba, że jesteśmy miłośnikami wczesnej architektury przemysłowej. Wtedy w głowie z pewnością pojawią nam się pierwsze manufaktury i fabryki wznoszone właśnie z cegły.

Doskonale znana czerwona cegła nie jest jednak jedyną, z której możemy wznieść nasz nowy dom. Słyszeliście kiedyś o cegle klinkierowej? Wykonywana jest ona z tworzywa ceramicznego jednak wypala się ją bez zeszkliwienia powierzchni. W zależności od temperatury może mieć różny kolor, dzięki czemu łatwo dobrać ją do każdego projektu. Charakteryzuje się niezwykłą trwałością, odpornością na zmienne warunki klimatyczne, wchłania wilgoć mniej niż zwykła cegła… Przymioty można by wymieniać!

Zaintrygowani? Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was fantastyczny projekt domu z Korei Południowej, wzniesionego właśnie z tego materiału. Odpowiada za niego studio architektury GongGam Urban Architecture & Construction. Sami zobaczycie, że taki projekt sprawdziłby się także w Polsce!