8 świetnych domów z płaskim dachem!

… pięknemu widokowi, który rozpościera się z tarasu tego domu. Domy z płaskim dachem bazują na figurach prostych, ale ponieważ lubimy urozmaicenia nie tylko we wnętrzach, to dążymy do komplikacji formy, tworząc podziały, przecięcia, korytarze, przejścia i schody, które prowadzą nas w trochę ciekawszy sposób do celu. Choć nowoczesność, minimalizm i domy z płaskim dachem trochę łączą nam się w skojarzeniach w jedno, to jednak w rzeczywistości niekoniecznie wszystko musi być podane w takim zestawie. Może być nowocześnie, a niekoniecznie minimalnie, zachowując współczesny charakter możemy dowolnie komplikować sobie obraz naszego domu.