Dom pełen klasy!

Dziś zaprezentujemy Wam niezwykły projekt wykonany przez naszych specjalistów z ESTUDIO GEYA. Dom w ich wykonaniu emanuje niesamowitą klasą. Sami będziecie mogli się o tym przekonać.

Budowę projektu rozpoczęto w 2006 roku w mieście znajdującym się na zachód od Buenos Aires. Całość liczy 220 m², co stanowiło spore pole do popisu dla naszych specjalistów. Konstrukcja domu jest bardzo pomysłowa. Architekci postawili na formę nakładających się na siebie, geometrycznych bloków co sprawia, że obiekt wygląda bardzo nowocześnie i oryginalnie.

Dom składa się z dwóch pięter. Na parterze znajduje się salon, jadalnia oraz kuchnia, z kolei na pierwszym piętrze są sypialnie oraz łazienki.

Nasi specjaliści mają ogromne doświadczenie w projektowaniu i realizacji projektów mieszkalnych oraz komercyjnych. Budowali zarówno domy, jak i szpitale. Uczestniczyli w wielu konkursach krajowych, gdzie wyróżniono ich pracę.

Zobaczcie na własne oczy jak wspaniale prezentuje się wykonany przez nich dom, w którym nowoczesność i elegancja się przeplatają.