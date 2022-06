Niech żyje oryginalność!

Mamy przyjemność zaprosić Was do Londynu, do pięknego domu z czterema sypialniami, który przykuwa oko oryginalną różową fasadą oraz nowoczesną bryłą. Ten unikatowy projekt był kiedyś skromnym domkiem, został jednak przekształcony w ekologiczną rezydencję z izolacją zewnętrzną, wentylacją całego budynku, ogrzewaniem energią słoneczną, a także ogrodem na dachu ze zbiornikami na wodę deszczową. Na tyłach domu podziwiać można, jak przemyślanie go rozbudowano – pas przeszkleń naprawdę robi wrażenie! Zwłaszcza kiedy stoi się w zadbanym ogródku, będącym przedłużeniem przestrzeni mieszkalnej.

Za wszystkimi innowacyjnymi rozwiązaniami stoi studio Granit Chartered Architects, znane ze swojego imponującego portfolio, obejmującego zarówno zlecenia prywatne, jak i komercyjne. Ilość czasu poświęcona na staranne rozmieszczenie pomieszczeń oraz doświadczenie w aranżacjach wydobywających potencjał przestrzeni są wyraźnie widoczne we wnętrzu.

Po takim wstępie mamy nadzieję, że już nie możecie się doczekać zwiedzania…