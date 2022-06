Kuchnia w stylu prowansalskim – jak ją urządzić?

Coraz częściej spotykanym poglądem jest to, że meble w stylu prowansalskim, a już szczególnie kuchnie, muszą być skąpane w bieli. Nie jest to prawdą! Kuchnia powinna być jasna z dużą ilością światła słonecznego, ale dla stylu prowansalskiego charakterystyczne są meble lekko przecierane, wykonane z naturalnego drewna, często z drzew owocowych lub orzechowych. W dodatku nie są one tylko przecierane, ale czasem też malowane na inne kolory, jak zielony czy niebieski. Dlaczego meble są przecierane? Wynika to z nawiązania do ich długiego, wieloletniego stażu w kuchni. Zostały lub są zaaranżowane na meble, które zostały nadgryzione przez ząb użytkowego czasu. Właśnie dlatego, jeżeli nasza wymarzona kuchnia, to kuchnia w stylu prowansalskim, nie powinniśmy szukać idealnych, gładkich mebli, które bardziej nadają się do nowoczesnych aranżacji.