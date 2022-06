Jak mieszkać nowocześnie i elegancko?

Salon jest przestrzenią, gdzie króluje przestronność. To minimalistyczne wnętrze emanuje intrygującym klimatem. Duża czarna sofa zaprasza do tego, by choć na chwilę usiąść i odpocząć w tej strefie. Umieszczenie jej tuż przy oknie to bardzo funkcjonalne rozwiązanie, dzięki któremu domownicy mogą wygodnie obserwować to co dzieje się na zewnątrz.

Nasi specjaliści przywiązali uwagę do najdrobniejszego szczegółu. Zdecydowali się nawet na umieszczenie w przestrzeni salonu roślin, które podkreślają naturalny wymiar wnętrza.