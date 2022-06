Ujarzmiony minimalizm!

W łazience następuje powrót do minimalizmu. Jest bardzo nowocześnie i monochromatycznie, paletę ograniczono do bieli i czerni. Mimo to nie można mówić o nudzie, ściana pokryta mozaiką wprowadza tutaj pewną dynamikę. Ogromne lustro niesamowicie powiększa przestrzeń, jakby nawiązując do przeszkleń samego domu. Na koniec: kąpiel pod taką lampą to musi być przyjemność nie z tej ziemi…