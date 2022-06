7 sposobów na piękny ogród we wnętrzach!

Wysokie domy, na przykład takie z przestronnym holem, których sufit sięga najwyższej kondygnacji aż proszą się o domowy, reprezentatywny ogród na parterze. Jest to pomysł do luksusowych domów, willi, który ma za zadanie zapraszać gości do środka, na samym wejściu. Najczęściej w takim wypadku aranżuje się niskie zabudowy, w których takie rośliny – też niskie – są osadzone. To po to, by nie zabierały widoku na całą przestrzeń holu i jego kontynuacji w salonie.