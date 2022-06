Geometryczne kształty w domu – gorący trend 2016!

Stolik na trzech nogach zawitał do nas z powrotem w zeszłym roku wraz ze stylem skandynawskim w którym chude podpórki mebli są dość popularnym rozwiązaniem. W tym roku będą królować przede wszystkim w przypadku stolika do kawy, który będzie w głównej mierze oparty na planie trójkąta – lub tak jak w przypadku tego pięknego mebla, będzie przypominać prawdziwy księżyc! Dzięki różnym rozmiarom takich stolików możemy je ze sobą łączyć i dopasowywać w sposób modułowy. Taki stolik pasuje nie tylko do małego salonu, w którym nie mamy miejsca na większy stół, ale również do większego pomieszczenia, w którym łatwo będzie go przenieść z jednego końca na drugi, a niezależnie od tego, gdzie go postawimy – świetnie się prezentuje.