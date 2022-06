Przestronny dom zainspirowany naturą!

Kuchnia w tym domu jest miejscem, które emanuje niesamowitą klasą! Wszystko to za sprawą ponadczasowego połączenia czerni i bieli, które dodają temu miejscu ogromnego stylu. Eksperci zadbali o to, by w tej strefie znalazła się wystarczająca ilość szafek do przechowywania wszystkich artykułów spożywczych i akcesoriów. Wiszące posiadają nawet część frontów przeszklonych, by szybko można było zobaczyć, co kryją w swoim środku. Bardzo modnym akcentem jest umieszczenie barku z czterema krzesłami. W tym miejscu można szybko zjeść śniadanie, czy też pomóc innej osobie przygotowującej potrawy. Zauważcie również jaką futurystyczną lampę wprowadzili nasi specjaliści. Jej srebrny kolor świetnie pasuje do pozostałych elementów tego wnętrza.