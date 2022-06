Nowoczesny dom pełen światła!

Znajdujemy się właśnie we wnętrzu tego pięknego domu. Nasi eksperci doskonale znają się na urokliwych aranżacjach, co niewątpliwie potwierdza ten nastrojowy salon. Dominującą barwą w tym wnętrzu jest szarość. Wykorzystano ją zarówno do pomalowania ścian, jak również jest to kolor zgrabnej sofy oraz miękkiej wykładziny dywanowej. Bardzo pomysłowym elementem jest wprowadzenie półek wnękowych na których umieszczone zostały ulubione lektury właścicieli obiektu, czy też fotografie. Eksperci specjalnie przełamali jasne odcienie zgrabnym fotelem w fioletowym kolorze. Ten odcień idealnie łączy się z szarością. Zwróćcie również uwagę na wszystkie dodatki, które znajdują się w tym salonie. Dekoracyjne poduchy i obrazy to akcenty, które ożywiają to miejsce!