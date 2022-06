Potęga marmurowych powierzchni!

Stworzenie projektu zagospodarowania wolnej przestrzeni w naszym mieszkaniu to połowa sukcesu. Druga połowa to dobranie odpowiednich materiałów, które podkreślą wyjątkowy charakter wnętrza oraz sprawią, że stanie się ono eleganckie, subtelne i przytulne. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy Wam pokazać piękno naturalnego kamienia jakim jest marmur. Jak łatwo można go zaaranżować w każdej przestrzeni naszego mieszkania oraz jak dbać o jego świeży wygląd.

Marmur jest skałą metamorficzną powstałą z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Od starożytności jest stosowany jako cenny materiał budowlany, architektoniczny oraz rzeźbiarski. Obecnie marmur najczęściej wykorzystuje się przy wykańczaniu wnętrz. Dzięki temu przestrzenie prezentują się bardziej szlachetnie, elegancko i niepowtarzalnie.Marmur posiada bogatą kolorystykę, począwszy od bieli i szarości na brązach i czerni kończąc. To zróżnicowanie powoduje, że doskonale pasuje do każdego rodzaju wnętrz. Do tej pory marmur w naszym mieszkaniu głównie wykorzystywało się do parapetów okiennych. Dziś natomiast można zastosować go niemalże w każdym pomieszczeniu od przedpokoju zaczynając, na pokoju dziennym kończąc. Marmurowe wnętrza cieszą się elegancją, przepychem oraz funkcjonalnością w codziennym użytkowaniu. Ze względu na swoje właściwości mają wiele zastosowań, przede wszystkim jako: marmurowe posadzki, marmurowe blaty, marmurowe schody oraz parapety, a także marmurowe ozdobne kominki, które niezwykle efektownie prezentują się w przestrzeni dziennej. Niestety ten naturalny kamień posiada jedną wadę, jest mało odporny za zabrudzenia, ze względu na swoją strukturę. Dlatego potrzebujecie odpowiedniej wiedzy odnośnie konserwacji i czyszczenia tego wyjątkowego kamienia.