Oświetlenie sufitowe – 9 olśniewających przykładów!

To pomieszczenie pojawia się w przestronnych, luksusowych mieszkaniach lub domach. Kiedy zajmuje cały duży pokój to oświetlenie sufitowe może być jego główną, centralną ozdobą. Na tej fotografii, oprócz świetnego pomysłu na siedzisko z przechowywaniem butów, widać oryginalny żyrandol, przypominający konary odwróconego, bezlistnego drzewa. Jest to propozycja do wnętrz nowoczesnych, pasująca bezsprzecznie także do salonów i wystawnych jadalni.