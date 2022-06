Trujące rośliny w domu – czego unikać?

Rośliny są naprawdę wyjątkowym dodatkiem, bo swoją obecnością potrafią kompletnie odmienić całe wnętrze, skupić na sobie uwagę, odwrócić wzrok od defektów lub niedociągnięć. Roślinność we wnętrzu ma bardzo korzystny wpływ na mieszkańców – nie tylko działa kojąco i uspokajająco ale również wytwarza tlen i oczyszcza powietrze. Udowodniono, że zieleń działa jak naturalne filtry dezaktywując wiele niewidocznych gołym okiem toksyn i fal z urządzeń elektronicznych. Dlatego warto w swoim domu mieć dużo roślin, kwiatów czy nawet domowych drzewek ale pod jednym warunkiem. Musicie wcześniej sprawdzić czy nie będą one trujące dla Was, domowników lub domowych zwierząt. Oto lista trującej roślinności, która być może gości w Waszych domach.