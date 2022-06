Mały-Duży dom!

Budynek został w dużej mierze wykonany z naturalnego drewna. To ono dominuje wewnątrz tego oryginalnego domu. Jest on przyjazny środowisku i przy tym roztacza przytulną aurę. Lite drewno wykorzystane do aranżacji podłogi, gwarantuje to, że w domu jest ciepło, co minimalizuje zużycie dodatkowej energii do ogrzania tego obiektu. Na tym zdjęciu wyraźnie widać intrygujące rozwiązania, jakie zastosowali nasi architekci. Schody wznoszą się ku górze tuż przy ścianie zrobionej ze szkła. To rozwiązanie bardzo śmiałe i nowoczesne, które idealnie pasuje do przestrzeni tego domu.