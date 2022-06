Kuchnia rustykalna – jak ją urządzić?

Duży drewniany stół to coś, co musi się pojawić w kuchni nawiązującej do wiejskiego klimatu, a tak się składa, że taka właśnie jest kuchnia rustykalna. Zanim jeszcze domy przestały być zwykłymi, małymi chatkami z jedną izbą i kuchnią, to właśnie w kuchni spożywano posiłki, przesiadywano wieczorem i urządzano rodzinne przyjęcia. Stół określał centrum rodzinnego życia i właśnie dlatego tak istotny jest on w aranżacji. Oczywiście mając osobne pomieszczenie na jadalnie nie będziemy martwić się upchaniem drewnianego stołu w kuchni, jednak przez swoją symbolikę jest on wyjątkowo istotny w ludowej inspiracji i warto pamiętać chociażby o małym odpowiedniku lub wykonaniu stołu do jadalni z prawdziwego, naturalnego drewna.