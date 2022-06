Nowoczesne wnętrze – przykłady z przyszłości!

Salon z aneksem kuchennym to już z samej definicji nowoczesne wnętrze. Pamiętacie, kiedy połączona kuchnia z pokojem dziennym była nie do pomyślenia, dlatego w małych mieszkaniach projektowano klitki bez okna, pod tytułem „ślepa kuchnia”? Na szczęście to już przeszłość, a nowoczesne wnętrze to przykład taki jak na powyższym obrazku. Widać, że w tym stylu rzadko występują dekoracje w tekstyliach. Jest ich tu jak na lekarstwo. Nowoczesność wpiera nam minimalizm, który eliminuje tego typu zbędne rzeczy. Ma to swoje wady i zalety, ale dla entuzjastów takich wnętrz logiczne jest, że tych minusów nowoczesne wnętrze nie posiada.