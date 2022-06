Efektowny remont starego biurowca!

Zadanie nie było łatwe, właściwie wszystko nadawało się do wymiany, co doskonale pokazuje powyższe zdjęcie. Wysuszenie ścian, odpowiednia ich izolacja, zdarcie farby… do tego zmiany rozwiązań, wprowadzonych pod biuro: szyn z instalacjami elektrycznymi oraz oczywiście neonowego oświetlenia. Drewniany parkiet na szczęście udało się uratować!