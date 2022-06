Styl wiejski w nowoczesnym wydaniu!

Jeśli zaliczamy się do grona mieszczuchów, to na pewno w naszym życiu był taki moment, w którym daliśmy się ponieść fantazji, wyobrażając sobie, jak wspaniale by było zamieszkać na wsi. Najlepiej w starej, odremontowanej chacie, pod lasem, z niezwykłymi widokami, a do tego oczywiście bez konieczności rezygnacji ze wszelakich udogodnień współczesności.

Dom, który mamy przyjemność pokazać dzisiaj, wydaje się jakby wyjęty wprost z tych marzeń. Położony w malowniczym krajobrazie miejscowości Średnica, zachwyca eleganckim wnętrzem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Dla architekta wnętrz Grzegorza Popiołka ważne było nawiązanie do historii miejsca, dlatego zadbał o renowację budynku oraz zachował niektóre z elementów oryginalnego wyposażenia.

Efekt? Przekonajmy się sami.